Vous pourriez tousser ou vous essoufler: attention, avec le brouillard, la qualité de l'air s'est largement dégradée

Si cela a évidemment des conséquences sur les routes, le brouillard actuel a aussi un impact sur la qualité de l'air. En effet, ceux qui circulent dehors l'ont remarqué, l'air respiré est actuellement moins bon que d'habitude. "C'est un peu plus dur, surtout en montée", raconte Chantal, qui faisait un running ce matin. "Je vais reprendre mon souffle et en descente, on respire un peu mieux. Mais bon, c'est vrai que la pollution, on la sent", nous déclare-t-elle, interrogée par Aurélie Henneton.

Ce sentiment est en réalité justifié. En effet, la qualité de l'air est directement impactée par l'accumulation du brouillard. Les personnes fragiles, comme les asthmatiques, sont dès lors invitées à ne pas faire d'effort. "La concentration de particules fines étant ce qu'elle est, pour l'instant, c'est un puissant irritatif bronchique", nous explique le pneumologue Olivier Gilbert. "On peut souffrir de toux, d'essoufflement et d'exacerbation de sa maladie chronique", rappelle-t-il ensuite.

Les personnes en bonne santé et les sportifs sont aussi concernés par cet appel à la prudence. "Quand on fait du sport, on hyperventile, donc on brasse énormément d'air. Cet air étant chargé en microparticules, il atteint la sphère pulmonaire plus facilement. Et je dirais même, pour les microparticules, qu'il va atteindre la sphère de la microcirculation et être résorbée dans l'organisme", explique Olivier Gilbert.

La situation devrait encore empirer mardi. La qualité de l'air sera très mauvaise en plusieurs points du pays, comme près de Liège ou Charleroi.