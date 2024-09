Ahmed Laaouej pour des listes bilingues et un seul collège en Région bruxelloise

"On a voté il y a trois mois maintenant. Il y a des décisions à prendre qui sont urgentes", a affirmé M. Laaouej. "Les écologistes flamands sont peut-être fâchés ou vexés, mais ce que je leur dis c'est qu'on ne peut pas mettre le parlement au chômage temporaire ou à l'arrêt."

La répartition des postes ministériels côté flamand est une autre source de désaccord. "Je demande à chacun de faire preuve d'un sens de l'intérêt des Bruxelloises et Bruxellois", a réagi Ahmed Laaouej.

"On ne peut pas être l'otage d'un blocage côté néerlandophone. Cela montre d'ailleurs que les institutions bruxelloises doivent être réformées, et on ne peut plus fonctionner de cette façon", a-t-il estimé.