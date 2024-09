"Alexander De Croo peut poser des questions... à lui-même": le président du Parlement fédéral préfère rire de cette situation inédite

En affaire courantes, ce n'est cependant pas le cas. Les élus sont donc à la fois ministres et députés. "Ça donne une situation particulière car, techniquement, Alexander De Croo peut demander des questions à David Clarinval. Ou même à lui-même, il peut s'interroger lui-même", souligne notre invité. "Ça, c'est dingue", a même réagi notre journaliste, Martin Buxant.

Quid si Bart De Wever devient Premier ministre?

Dans son interview, Martin Buxant en a aussi profité pour demander à Peter De Roover ce que cela changerait pour les francophones si Bart De Wever devenait Premier ministre. "Au début, Maxime Prévot a dit que c'était un problème que ce soit quelqu'un de la N-VA. Mais après quelques semaines de contact et de concertation, je pense qu'il y a une confiance qui accroît. Et on a vu qu'il prend son rôle au sérieux, je le connais, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il peut faire et ce que certaines situations demandent", a-t-il répondu.