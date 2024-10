Alliance avec le Vlaams Belang à Ranst, en Flandre: est-ce le signe d'une nouvelle approche envers le parti extrémiste?

Depuis 48 heures, tous les regards sont tournés vers une petite ville de moins de 20.000 habitants, située en pleine province d’Anvers. C’est à Ranst que deux partis locaux ont décidé de s’allier avec le Vlaams Belang pour former une nouvelle majorité dans laquelle le parti d’extrême-droite disposera d’une échevine et participera à toutes les grandes décisions.

Une décision historique puisque depuis 1993 et la naissance du cordon sanitaire, aucun parti – même au niveau local – n’avait accepté de faire alliance avec le Vlaams Belang. Après Ranst, envisage-t-on du côté des grands partis un "nouveau cordon sanitaire" et une nouvelle charte de la démocratie ? Selon le politologue de la VUB, Dave Sinardet, pas vraiment, pas pour l'instant.