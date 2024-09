Allongement du délai d'avortement: les membres de l'Arizona campent sur leurs positions

Le PS, Ecolo-Groen, le PTB et l'Open Vld ont déposé des propositions de loi sur ce thème sensible qui divisait déjà la Vivaldi sous la législature passée. Elles traduisent les conclusions d'un comité d'experts remises en mars 2023 et reposent sur l'allongement à 18 semaines du délai dans lequel un avortement peut être pratiqué ainsi que la suppression du délai de réflexion.

Ces textes disposent en principe d'une majorité pour être approuvés. Mais la probable future coalition fédérale est divisée sur la question. La N-VA et le CD&V s'opposent à cette réforme, Vooruit la soutient, le MR et les Engagés laissent la liberté de vote à leurs députés.