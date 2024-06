Audrey Leunens quitte RTL pour se consacrer à de nouveaux projets

RTL Belgium et Audrey Leunens, visage de l'émission "Images à l'appui" depuis 2010, ont décidé de mettre fin à leur collaboration, annonce le groupe lundi dans un communiqué. L'animatrice se consacrera dorénavant à de nouveaux projets dans la production audiovisuelle et dans le coaching en image, mais "Images à l'appui" reviendra cependant à la rentrée sur RTL tvi.

Arrivée en radio, sur bel RTL, en 2004, Audrey Leunens, journaliste de formation, a fait ses premiers pas en télévision dès 2007, où elle a, entre autres, assuré la météo pendant plus de 10 ans. Elle a également été la voix off de nombreux programmes comme "Exclusif" et a travaillé comme journaliste sur des émissions phares telles que "Tout s'explique", "C'est pas tous les jours Dimanche" ou "Les Orages de la Vie".

"Audrey Leunens a incarné avec succès 'Images à l'appui', pendant plus de 14 ans et a contribué au succès de cette émission de témoignages (...)", souligne Eusébio Larrea, Head of Entertainement & CoProduction RTL Belgium. "Je lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets. Nous préparons d'ores et déjà le retour de 'Images à l'appui' en septembre dans un format renouvelé."