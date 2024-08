Bangladesh: le président libère la cheffe de l'opposition et les manifestants emprisonnés

Le président du Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, a ordonné lundi la libération de l'ex-Première ministre et cheffe de l'opposition Khaleda Zia, ainsi que des personnes arrêtées lors des manifestations, quelques heures après la fuite de la Première ministre Sheikh Hasina.

Une réunion dirigée par M. Shahabuddin a "décidé à l'unanimité de libérer immédiatement la présidente du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), Begum Khaleda Zia", et de "toutes les personnes arrêtées lors des manifestations d'étudiants", selon un communiqué publié par les services du chef de l'Etat.

"La réunion a décidé de former immédiatement un gouvernement intérimaire", a ajouté le communiqué.

Le chef de l'armée, le général Waker-Uz-Zaman, les chefs des forces navale et aérienne et les dirigeants de plusieurs partis d'opposition, dont le BNP et le Jamaat-e-Islami, participaient à cette réunion.