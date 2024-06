Bart De Wever, préformateur: en quoi cela consiste ?

"Tout est dans le rythme dans une formation de gouvernement. Si on avance trop vite, si on veut mettre la charrue avant les bœufs, eh bien ça casse. Ici, les cinq partis qui participent à la pré-formation gouvernementale n'étaient pas prêts à passer à une formation gouvernementale". Pour rappel, les négociations qui se tiennent actuellement penchent vers une alliance entre la N-VA, le CD&V, Vooruit, le MR ainsi que Les Engagés.

Martin Buxant explique également que ce rôle de préformateur est une sorte d'étape intermédiaire. "Vous savez qu'une formation, c'est l'étape ultime avant le gouvernement, en fait. Ici, on en est au stade de l'information. On ne pouvait pas passer à la formation. L'informateur Bart De Wever ne pouvait pas passer à une formation. Et donc le roi a choisi un stade intermédiaire qui est la pré-formation. Si vous voulez, c'est un stade intermédiaire pour 'masser' encore certains partis qui ne sont pas prêts à former un gouvernement, notamment les socialistes flamands de Vooruit et les Engagés du côté francophone".

Le président de la N-VA rendra compte au souverain le 10 juillet prochain.