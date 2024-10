Bertogne fusionne avec Bastogne: "Nos villages seraient morts aujourd’hui sans la fusion des communes"

En province de Luxembourg, la commune de Bastogne va fusionner avec Bertogne, la commune voisine. Ce sont les Bertognards qui ont pris cette initiative. "Ils ont anticipé et projeté la réalité de leur commune à 10, 15 ou 20 ans et, comme beaucoup de petites communes, cela va être de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce que les charges sont très importantes. Ce qu’on a déporté de la région, du fédéral vers les communes, il y a toute une série de compétences qui se sont ajoutées et, par définition, pour des petites communes, c’est difficile de pouvoir répondre aux besoins de la population en tout cas en se projetant", explique Benoît Lutgen, le bourgmestre de Bastogne, invité de Martin Buxant ce mardi matin sur bel RTL.

Aux bourgmestres frileux qui ne veulent pas fusionner leur commune et qui ont peur de perdre leur identité locale, Benoît Lutgen leur répond qu'ils devraient "mettre de côté la peur électorale". "C’est vrai que, si je prends l’exemple de Bastogne et Bertogne, parmi les 38 conseillers communaux, il y en aura plus que 27, il faut donc accepter que certains se fassent hara-kiri". Il n'y aura aussi plus qu'un seul bourgmestre. "On le saura le 13 octobre si c’est moi ou l’autre. C’est ça qui doit l’emporter en premier. Et aussi, c’est ça qui est important au niveau local, c’est de se dire dans 15 ou 20 ans, on va pouvoir apporter plus de services à la population. Et on va avoir plus de moyens en fusionnant au-delà de l’économie que l’on réalise rien que sur les mandats", souligne-t-il.

A l’échelle wallonne, d'après les études, les fusions des communes pourraient permettre d'obtenir entre 150 et 200 millions d’euros d’économies.