Bruxelles Propreté ouvre le plus grand parc de recyclage de la Région-capitale

L'agence Bruxelles Propreté a inauguré mardi matin en présence du ministre de la Propreté publique Alain Maron, le plus grand parc de recyclage public de la Région-capitale.

Situé le long de la chaussée de Vilvoorde, à Neder-Over-Heembeek, ce nouveau Recypark, situé au nord de la capitale, déploie ses activités sur une superficie de 31.000 m2. C'est presque le double de celle du site plus ancien situé au sud-ouest de la capitale.

Ce faisant, l'agence bruxelloise de la Propreté renforce son ancrage dans l'économie circulaire.

Selon Bruxelles Propreté, le site de Buda est sorti de terre dans les délais impartis. Il est désormais accessible sept jours sur sept.

Pour assurer un meilleur tri des déchets, il est équipé de 13 conteneurs à quai et d'un espace réemploi qui se situe au début du parcours des visiteurs. Pour mieux conscientiser le public aux enjeux du tri et de la valorisation des matériaux , le trajet a été imaginé en hiérarchisant le traitement des déchets, du plus "vertueux" vers le moins respectueux de l'environnement.