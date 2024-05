Bruxelles-Propreté refuse de nettoyer le quartier de Brabant après une nouvelle agression

L'Agence Bruxelles-Propreté (ABP) a notifié lundi à la commune de Schaerbeek qu'à la suite d'une nouvelle agression de l'un de ses travailleurs dans le quartier Brabant pendant l'exercice de sa mission, elle ne nettoiera plus le périmètre jusqu'à nouvel ordre, a indiqué jeudi la commune de Schaerbeek, confirmant une information de Sudinfo. Une réunion est toutefois prévue vendredi entre l'ABP, la commune et la zone de police pour tenter de rétablir la situation et trouver une solution durable.