Capter le CO2 et l'injecter dans le sol est une "aberration", selon l'ONG Greenpeace

Capter le dioxyde de carbone (CO2) et l'injecter dans le sol n'est pas la solution pour rendre l'économie climatiquement neutre, ressort-il d'un rapport publié mardi par Greenpeace. Selon l'ONG, ce processus est une "aberration".

Les projets de captage et stockage du carbone (CCS) "n'ont pas encore donné de bons résultats". Ceux-ci ont été caractérisés par des retards, des annulations et incertitudes géologiques. Les coûts du processus sont également très élevés, d'autant plus que les procédés techniques ne peuvent être standardisés en raison de conditions géologiques différentes, rapporte l'ONG.

"Le CCS n'est pas la panacée espérée par certaines industries pour prolonger leurs activités fossiles", estime la porte-parole de Greenpeace Belgique, Nadia Cornejo. "Miser sur le CCS, c'est repousser l'inévitable passage à une industrie exempte d'énergies fossiles. La seule façon de faire face au défi climatique est de s'attaquer à la cause du problème, à savoir la production de gaz à effet de serre."