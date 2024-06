"Ce n'est pas à nous de jouer un rôle significatif"

Tom Ongena clôturait la série de consultations royales du jour. La discussion a été brève, la position du parti étant déjà connue, a-t-il indiqué.

Le libéral flamand a salué la victoire du MR en Wallonie, mais l'Open Vld ne montera pas dans un gouvernement. "Je pense que c'est une bonne chose pour la Wallonie. Mais, en Flandre, on n'a pas voté pour l'Open Vld. Un gouvernement de centre-droit n'est pas possible au niveau fédéral, car il n'y a pas de majorité pour cela, et je ne pense pas que c'est à nous de jouer un rôle significatif."