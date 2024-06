CHAMBRE - La N-VA bien partie pour se maintenir en tête, entre autres grâce à Anvers

Avec plus de deux tiers des voix comptabilisées, la N-VA semble se maintenir assez aisément en tête parmi les partis flamands pour la Chambre. Le Vlaams Belang engrange clairement des points, mais ne parviendrait pas à réellement menacer le parti de Bart De Wever.

Les autres gagnants, selon les résultats encore partiels, sont les socialistes de Vooruit, et les communistes du PTB/PVDA. Dans la plus grosse circonscription, celle d'Anvers, les deux partis s'approchent des 11%, avec plus de 9 bureaux de vote sur 10 pris en compte.

La N-VA affiche quant à elle un solide 31%, laissant le VB loin derrière, à 20,8%. Le CD&V est au même niveau que Vooruit et le PTB, dans les 10%. Il ne recule que peu, de 0,61%.