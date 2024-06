CHAMBRE - Les premiers résultats de Flandre occidentale: VB gagnant, Groen en déconfiture

Les premiers résultats, encore non-officiels et très partiels, sont en train de tomber en Flandre occidentale. Pour la Chambre, les sondages semblent se confirmer avec une forte montée de l'extrême-droite. Dans deux bureaux de vote de Wervik, juste à côté de la frontière française, le Vlaams Belang dépasse même les 30%, selon des résultats relayés par les télévisions flamandes.

Des scores à relativiser, car basés sur le comptage de moins de 30% des votes émis. Mais la tendance est clairement à un Vlaams Belang dominant, la N-VA suivant à distance respectable (18,7%). Vooruit semble perdre des plumes, à 18%, alors que le bourgmestre actuel de Wervik est socialiste. Le CD&V n'est pas non plus en forme, autour des 14%. L'Open Vld dépasse tout juste le seuil électoral (5,9%) et Groen mord la poussière (3,9%).

A Poperinge, ville non loin d'Ypres, les résultats donnent la même tendance, avec le Vlaams Belang en premier parti (25,6%), gagnant 5,3 points de pourcentage sur base du dépouillement d'un gros dixième des bureaux de vote. Le CD&V s'y maintient avec 24%, tandis que la N-VA n'est que troisième, à 15,3%. Là aussi, Groen ne parvient pas à 5%.