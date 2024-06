CHAMBRE - N-VA et Vlaams Belang se partagent la moitié des sièges en Flandre occidentale

Le Vlaams Belang et la N-VA ont remporté chacun quatre sièges à la Chambre en province de Flandre occidentale, où 99,5% des bureaux avaient été dépouillés peu après minuit. L'Open VLD n'y préserve plus qu'un seul siège.

Tant le Vlaams Belang que la N-VA ont progressé dans la province, où c'est finalement le parti d'extrême-droite qui l'emporte, avec 24,51% des voix, contre 23,22% pour les nationalistes. Vooruit arrive en troisième position avec 16,61% des suffrages, et envoie trois élus à la Chambre. Le CD&V obtient un peu moins de 15% et deux sièges.

L'Open VLD a perdu au moins 5,08 points de pourcentage et termine avec 7,96% des votes. Groen et le PVDA, avec 5,50% et 5,34% des voix, dépassent de peu le seuil électoral et pourront envoyer chacun un député à la Chambre.