CINEY: Frédéric Deville conserve l'écharpe mayorale

La liste du bourgmestre, Ici, a obtenu 47,67% (-6,2 points de pourcentage) des voix et obtient 13 sièges, contre 15 lors des précédentes élections communales en 2018. Suivent les listes C.Vous (24%), qui obtient six sièges, C Clair (19,1%), cinq sièges et Merci ! (7,1%), un siège. La liste Agora Ciney a, quant à elle, remporté 2,1% des suffrages.