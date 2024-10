Cinquième jour de cyberattaques contre des sites d'institutions belges et de médias

De nouvelles cyberattaques ont visé les sites internet d'institutions belges et de plusieurs médias vendredi. Les sites du Parlement flamand et de la RTBF sont notamment ciblés par les attaques par déni de service distribué (DDoS) du collectif de pirates pro-russes NoName057.

"Depuis plusieurs jours, le groupe publie une liste de sites à attaquer sur son canal Telegram au cours de la matinée", a déclaré Katrien Eggers, du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB). "Nous suivons l'affaire de près", ajoute-t-elle.

En ce cinquième jour de cyberattaques consécutif, les hackers ont ciblé les sites internet du Parlement flamand, de la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (Sabam) et de la fédération de l'industrie graphique Febelgra. Plusieurs médias sont également concernés, dont le magazine Monato, l'agence de presse Belga, la RTBF, ainsi que les quotidiens De Standaard et Het Nieuwsblad.