CNH investit 150 millions d'euros dans son site de Zedelgem

CNH Industrial a annoncé, mercredi, un investissement de 150 millions d'euros dans une nouvelle ligne de production pour son usine de Zedelgem (Flandre occidentale). Cet apport ouvrira la voie à la production d'une moissonneuse-batteuse nouvelle génération et permettra de repenser complètement la ligne d'assemblage, créant des emplois par la même occasion.

CNH annonce ainsi la dernière phase de son plan d'investissement sur cinq ans en faveur de ses ressources R&D et de production à Zedelgem.

Les améliorations stratégiques prévues concerneront notamment la ligne d'assemblage, afin d'en augmenter l'agilité et la rapidité, ainsi que la rénovation et l'extension de la zone logistique et le lancement de la toute nouvelle gamme de moissonneuse-batteuse CR11. En outre, l'introduction d'un système automatisé sans fil pour guider les véhicules permettra d'assembler différents modèles sur la même ligne en même temps.