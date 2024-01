Collignon appelle les villes à la prudence après l'invitation de T. Dermine à Châtelet

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS), a invité les villes et les communes à "avoir un regard vigilant et prudent dans la période qui s'annonce" après avoir été interpellé, en séance plénière du parlement wallon, par le MR et le PTB, mécontents de l'invitation du secrétaire d'État socialiste Thomas Dermine par la commune de Châtelet (Hainaut) pour qu'il y présente son dernier livre.