Conner Rousseau appelle à reprendre rapidement les discussions, à trois

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, a appelé mercredi les trois partis impliqués dans les discussions pour la formation d'un nouveau gouvernement flamand à "revenir le plus vite possible à la table" de négociation. Le chef de file des socialistes a envoyé ce même message au formateur, le N-VA Matthias Diependaele.

Vooruit réagit ainsi pour la première fois officiellement, après avoir pris connaissance mardi de la troisième proposition du formateur. Dans la soirée de mardi, le CD&V a indiqué qu'il jugeait cette nouvelle mouture du document insuffisante, plongeant ainsi la formation flamande dans la crise.

"Nous voulons aussi plus d'investissements dans l'enseignement, le bien-être et le climat. Mais on ne trouvera des solutions qu'en discutant. Rencontrons-nous le plus vite possible, à trois", plaide Conner Rousseau mercredi.

Le formateur lui-même n'a pas encore réagi depuis le rejet du CD&V.