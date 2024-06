Conner Rousseau se déclare candidat au poste de bourgmestre de Sint-Niklaas

"Je suis candidat bourgmestre. Ce n'est pas une surprise, mais c'est avec plus d'ardeur que jamais", a déclaré M. Rousseau. "Vooruit a doublé la mise ici le 9 juin et j'ai moi-même obtenu un bon résultat. Sint-Niklaas a clairement fait savoir qu'elle souhaitait nous voir, Vooruit et moi-même, à l'hôtel de ville", a--t-il ajouté.

D'ici là, Conner Rousseau entend utiliser comme levier sa position dans les négociations fédérales."Je suis le seul homme dans les négociations nationales qui peut, pour une fois, amener la région oubliée du pays de Waes (Waasland) à la table", a-t-il dit.