David Leisterh rédigera des textes de base de négociation dans les prochains jours

Le chef de file du MR bruxellois, David Leisterh, a confirmé jeudi matin "l'entrée formelle en phase de formation de trois partis politiques pour constituer la majorité francophone, à savoir le MR, le PS et les Engagés", "après d'intenses discussions et des rencontres riches avec la société civile mais aussi les formations politiques démocratiques".

"Depuis le 9 juin, suite au mandat que nous a donné l'électeur, nous avons travaillé sans relâche pour être à la hauteur des enjeux et agir en responsabilité. C'est dans cet esprit que j'ai cherché à constituer un noyau de partis constituant ensemble une majorité au Parlement bruxellois", a expliqué David Leisterh .

Celui-ci a ajouté que sur cette base, il rédigera et communiquera, "dans les prochains jours, les textes de travail qui serviront de base aux négociations en vue de former un gouvernement qui aura pour mission de redresser significativement Bruxelles et d'améliorer la vie des Bruxellois".

M. Leisterh a par ailleurs indiqué être en échange régulier avec Elke Van den Brandt qui mène actuellement des discussions côté néerlandophone. "Je lui ai fait savoir ma disponibilité à aider au mieux pour que rapidement nous puissions réunir tous les partis, francophones comme néerlandophones, autour de la table", a-t-il précisé à ce sujet.

Le formateur bruxellois s'est enfin refusé à tout autre commentaire dans le but de "donner les meilleures chances à la réussite de cette négociation décisive pour l'avenir de la Région-capitale".