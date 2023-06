Dedonder : Faire le choix de l'Europe de la défense, c'est faire le choix du Scaf

Scaf est l'un des deux programmes européens concurrents pour le développement d'un avion de combat de 6e génération, successeur du F-35, et qui devrait sortir d'usine à l'horizon 2035-2040.

Le Scaf (Système de combat aérien du futur) associe la France, l'Allemagne et l'Espagne et le GCAP ( Global Combat Air Programme ), précédemment appelé Tempest réunit le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon (l'Arabie saoudite est aussi citée). Pour la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, il n'y a plus à hésiter : la Belgique doit monter à bord du Scaf, écrit le quotidien.