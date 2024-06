Des milliers de manifestants rassemblés dans plusieurs villes de France

L'atmosphère était plus tendue peu avant minuit, les forces de l'ordre s'efforçant de dissiper le cortège à coup de grenades de désencerclement et de charges.

A Marseille, deuxième ville de France, qui a placé en tête la liste du RN lors des élections européennes dimanche, 2.200 personnes se sont rassemblées à l'appel de plusieurs syndicats, de partis de gauche ou de la Ligue des droits de l'Homme devant la préfecture de région.

Plusieurs milliers de personnes se sont également rassemblées à Nantes (4.400), Rennes (plus de 2.500) et Rouen (800).

A Bordeaux, quelque 2.800 personnes, selon la préfecture, se sont également rassemblées place de la Victoire au rythme de tambours et de la mélodie de "Bella ciao". "FN, RN des racines et des haines", "Non à l'ère Haine", ou encore "Make racistes afraid again", pouvait-on lire sur des pancartes.