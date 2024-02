Des places en centres fermés réservées aux dealers sans papiers du quartier Peterbos

L'Office des étrangers (OE) réservera des places dans les centres fermés pour les trafiquants de drogue arrêtés dans le quartier Peterbos à Anderlecht et qui sont en séjour irrégulier, a annoncé la secrétaire d'État à l'Asile, Nicole de Moor. Par cette décision, elle élargit le projet "high trouble" en cours dans la zone de police Bruxelles-Capitale et à Anvers.

Ce quartier fait à nouveau parler de lui depuis plusieurs jours en raison de l'insécurité qu'y crée le trafic de drogue. La secrétaire d'État CD&V veut faire en sorte que, si une personne arrêtée dans ce cadre est sans papiers, elle puisse être prioritairement expulsée.

"Dans le cadre du projet 'high trouble', la police identifie à l'avance les principaux auteurs de nuisances dans un quartier et pas seulement au moment de l'action sur le terrain. La police a une visibilité de la situation dans le quartier et sait, grâce à sa connaissance du terrain, qui rend les quartiers dangereux", a expliqué le secrétaire d'État. "L'Office des étrangers les placera dans un centre fermé et mettra tout en œuvre pour les éloigner".