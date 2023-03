Deux ans de prison requis pour destruction de véhicule, harcèlement et coups sur agents

Le parquet de Namur a requis vendredi 2 ans de prison à l'encontre d'un prévenu devant répondre de préventions de destruction de véhicule, de harcèlement et de coups, rébellion et outrages envers des agents de police de la zone Namur-Capitale.

Né en 1994, l'intéressé nie avoir crevé à plusieurs reprises, en décembre 2022, les pneus de ses voisins et avoir brisé le pare-brise de leur véhicule. Il nie également les avoir harcelés, reconnaissant tout au plus "3 ou 4 messages". Il reconnaît par contre avoir donné des coups de pied, avoir craché, s'être rebellé et avoir outragé des policiers namurois qui sont intervenus chez lui le 4 décembre 2022, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et détruisait son domicile.

Pour le ministère public, les faits de destruction de véhicule sont une évidence, vu qu'ils ont été filmés. Une peine de 2 ans de prison est requise envers ce prévenu au lourd casier, "une boule de nerf qui se place en victime".