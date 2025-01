Ecolo est dans le dur en Belgique: où en sont les Verts chez nos voisins européens?

Le recul a été particulièrement fort en France et en Allemagne. En France, les Ecolos n'ont recueilli que 5% des voix aux Européennes de juin dernier. C'est leur score le plus faible depuis… 20 ans. En Allemagne, ils ont perdu 12 %. En Suède et aux Pays-Bas, les Verts se portent mieux. Néanmoins, les écologistes européens ont perdu un quart de leurs députés au Parlement.

Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient détournent l'attention des électeurs et la crise climatique perd de son intérêt. Autre raison expliquant ce désintérêt, c'est le fait que de plus en plus de partis intègrent l’environnement dans leur programme politique. La protection et la défense de l’environnement ne sont plus réservées qu'aux partis environnementaux. Et puis, il y a aussi les préoccupations liées au pouvoir d'achat et à la hausse des prix qui n'encouragent plus les citoyens européens à faire des sacrifices pour la planète et les changements climatiques.

