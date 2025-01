"On a merdé": le parti Ecolo veut se réinventer, voici comment il compte s'y prendre

Samuel Cogolati, coprésident d'Écolo était l'invité de Martin Buxant ce matin sur bel RTL. Il a annoncé la refonte totale du parti Ecolo.

"Effectivement, nous sommes à un tournant de l’histoire d’Écolo, a-t-il lancé. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins : oui, on a merdé. On a déçu, et donc oui, on doit absolument changer. C’est ce qu’on fait aujourd’hui, c’est ce que nous inaugurons ce matin sur le marché de Huy. Nous allons lancer l’enquête populaire donc on va aller écouter les gens là où ils sont : sur les marchés, en porte-à-porte, sur les parkings de supermarchés, dans les entreprises pour comprendre là où nous avons échoué. Selon une étude, 94% des Belges pensent qu’il est urgent de s’adapter au dérèglement climatique et en même temps, on observe que seulement 7% ont voté pour nous. Et donc, manifestement, nous n’étions pas le parti du climat dont les Belges rêvaient, et c’est exactement ça que nous allons faire dans les mois qui viennent : c’est se transformer en profondeur."