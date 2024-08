Ecolo présente sa liste de 47 candidats pour "prendre soin de Namur"

Charlotte Mouget, échevine de la Transition écologique, et Philippe Noël, président du CPAS, emmèneront la liste. Patricia Grandchamps, échevine pendant 15 ans, Georges Balon Perin, conseiller provincial, et Christine Hallut, échevine de la Petite enfance, la clôtureront.

"Nous avons une dizaine de candidats d'ouverture, la liste représente bien toutes les catégories de la population namuroise", souligne Philippe Noël. "Plus d'un tiers vit en zone rurale. La moyenne d'âge est de 46 ans et 30% de la population a plus de 55 ans. Ils représentent 23% de nos candidats. Les formations de base les plus représentées sont à retrouver dans le secteur social et les soins de santé."