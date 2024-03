Ecolo se lance en campagne à Namur

Le congrès a fait la part belle au combat des femmes, entre animation confiée aux batteuses des "Lay this drum" et les têtes de liste ou figures de proue féminines - Cécile Cornet, Barbara Trachte, Charline Van Snick, Céline Tellier et Rajae Maouane - qui se sont succédé pour dialoguer avec des représentants de la société civile. Au programme: la lutte contre les discriminations, l'agriculture, la rénovation des bâtiments et les droits sociaux. Quelques revendications phares du parti ont été rappelées, comme un plan d'investissement public de 15 milliards d'euros dans la transition écologique ou l'individualisation des droits sociaux.

"Ensemble, nous allons gagner", a assuré le co-président Jean-Marc Nollet.