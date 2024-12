Approche-t-on du Jour-J pour la formation d'un nouveau gouvernement ? "Pour la Noël, on devrait avoir un exécutif"

Week-end chargé pour les formateurs de la coalition Arizona, qui travaille même ce dimanche. Pourrait-on espérer voir se former un gouvernement dans les prochains jours?

Les négociateurs de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V se sont retrouvés samedi autour du formateur Bart De Wever, pour le premier jour d'un week-end de discussions qui pourrait être crucial.

Samedi, les présidents de parti de la future Arizona abordent le dossier institutionnel pour la deuxième fois. Ce dimanche à 14h, ils attaqueront la partie la plus délicate de la négociation: le budget et les grandes réformes à mener en fiscalité, emploi et pensions.