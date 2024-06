"Beaucoup d'impatience", "un cadeau": Marie Jacqmin (Les Engagés) et Maxime Daye (MR) se préparent à leur nouvelle vie

Ce mardi s'installe le Parlement wallon, les nouveaux élus vont prêter serment et parmi eux certains sont élus pour la première fois au Parlement wallon et vont donc découvrir les lieux, parfois avec une petite appréhension.

C'est l'une des plus jeunes nouvelles recrues du Parlement wallon. Marie Jacqmin (Les Engagés), 28 ans, s'apprête à vivre sa première expérience en tant qu'élue. "C'est un petit peu stressant, mais vraiment c'est surtout maintenant, on a envie de découvrir tout ça et vraiment pouvoir se mettre au ttravail.

Son compagnon, Antoine, ne pense pas qu'elle soit "trop jeune pour entrer là-dedans": "Elle sait très bien ce qu'elle veut et je pense qu'elle est compétente dans son domaine".