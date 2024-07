"Brouillard budgétaire, déni écologique, risque de casse sociale": Ecolo réagit après l'accord du gouvernement wallon

Les présidents du MR et des Engagés, Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot, ont présenté, jeudi après-midi à Namur, les grandes lignes de leur Déclaration de Politique régionale.

Ecolo a réagi de manière inquiète jeudi soir aux déclarations de politiques régionale et communautaire présentées plus tôt dans la journée par le MR et les Engagés. Si quelques mesures "semblent a priori intéressantes", les écologistes pointent qu'il s'agit surtout de "déclarations d'intention lacunaires" et dénoncent la perspective d'une austérité, qui renvoie la crise climatique aux périphéries de la politique gouvernementale.

Ecolo juge notamment intéressantes la volonté de simplification administrative, l'amélioration de la prévention en termes de santé ou encore la réorganisation de structures publiques ou des réseaux scolaires (avec une fusion des réseaux de l'officiel).