"Début juillet, nous aurons cet argent": Thomas Dermine garantit l'arrivée du milliard européen pour la Belgique

Le socialiste Thomas Dermine, catapulté sur le devant de la scène politique par Paul Magnette, se prépare pour les élections à Charleroi. Le secrétaire d'État en charge de la relance se présente pour la première fois aux élections. En effet, bien qu'il soit membre du gouvernement, il n'a jamais été élu auparavant. Interrogé à ce sujet, le socialiste pense que son statut d'homme de terrain peut faire la différence. "On dit que les hommes et les femmes politiques sont déconnectés de la réalité, moi, je passe énormément de temps sur le terrain", a-t-il répondu à notre journaliste politique, Martin Buxant.

En ce qui concerne les 5 milliards d'euros promis à la Belgique par l'Europe dans le cadre du plan de relance, Thomas Dermine a d'abord nuancé. "On a déjà eu un préfinancement de 900 millions d'euros, et on est dans le processus pour obtenir la 2e tranche d'un peu moins d'un milliard d'euros, a rappelé le secrétaire d'État en charge de la relance. Je peux vous dire que début juillet, nous aurons cet argent européen et que dans la foulée, on va déjà introduire la prochaine tranche de financement."