"Ému et fatigué": la réaction de François De Smet (DéFI) face aux résultats décevants

"Ce n'est pas les résultats, comme vous, que je souhaitais. Ce n'est pas, non plus, la soirée que j'espérais", a préfacé François De Smet, président de DéFI, face à ses militants. "En démocratie, l'électeur a toujours raison. Et c'est la première chose à reconnaitre. Ce n'est pas une victoire, c'est même clairement une défaite", a-t-il reconnu.

"Et je mets surtout moi à la place des militants, je mets à la place des mandataires sortants, pour qui ce n'est pas forcément simple, et des nouveaux qui auraient espéré mieux. C'est ça mon message principal. Dans toute défaite, il y a les germes de la victoire du lendemain. Et donc il faut aussi investir dans ce qui est de positif, à savoir qu'on est toujours là. On est toujours là dans les parlements. On a une série de pépites et de jeunes qui se sont révélés. Et donc il faut qu'on réfléchisse tous collectivement pour voir comment construire autour de ça"