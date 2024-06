Formation d'un gouvernement fédéral: "Quand 3 partis disent la même chose sur la santé, cela doit être audible"

"Le CD&V et Vooruit disent la même chose que nous", rétorque Jean-Luc Crucke mercredi matin sur le plateau de la chaîne LN24. Or, "on a besoin des Engagés, de Vooruit et du CD&V. Et quand trois partis disent la même chose sur la santé, je pense quand même que cela doit être audible".

L'ex-ministre wallon des Finances et du Budget, à l'époque pour le MR, a rappelé qu'il est parallèlement "pour un sérieux budgétaire". Mais "l'investissement dans la santé est la meilleure économie que vous puissiez faire pour le futur. Cela permet une meilleure prévention, et d'avoir des outils et des médicaments plus performants". "Ne croyez pas que nous allons fermer les yeux sur ce qui est une charpente des Engagés", a conclu celui qui a été élu à la Chambre dans le Hainaut.