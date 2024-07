Formation d'un gouvernement fédéral: Vooruit a accepté de faire partie de la coalition Arizona

C'était la dernière inconnue, c'est désormais clair : Vooruit accepte de faire partie de la coalition Arizona qui réunit 5 partis. Présent au siège du parti, notre journaliste Loic Parmentier fait le point.

"C'était la dernière interrogation, elle est désormais levée : les socialistes flamands de Vooruit acceptent de négocier avec la N-VA, avec le CD&V, avec le MR et avec les Engagés. Pour donner leur accord, cela a pris un peu plus de temps que pour les autres ; ils ont réuni un bureau de parti, les ténors, les élus. Il faut savoir tout de même que pour Vooruit, c'est plus compliqué, ils seront le seul parti de gauche dans un gouvernement de droite et de centre-droite. Ils pourraient donc perdre beaucoup dans ce type de gouvernement, mais après analyse, ils ont bel et bien décidé d'accepter l'invitation, ils négocieront".