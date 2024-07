"Il va souvent faire des pauses pipi": Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot révèlent les "tocs" de leur collègue de négociations

Georges-Louis Bouchez, président du MR, et Maxime Prévot, président des Engagés, ont, durant un mois, travaillé ensemble à la formation d'un gouvernement wallon. Ils ont beaucoup appris l'un de l'autre durant cette période... jusqu'au plus petit détail.

Invité à son tour ce lundi, Georges-Louis Bouchez a tenu à répondre à son collègue de négociation. "Il a totalement raison et encore il est resté soft", s'amuse le président du MR. "Mais si vous rentrez dans une pièce et que vous bougez quelque chose de quelques millimètres, je pourrais le remarquer. Chacun se rassure comme il peut."

Invité de 7h50 de bel RTL vendredi, Maxime Prévot, président des Engagés, est revenu sur la période de négociations pour la formation d'un gouvernement wallon. Il a passé beaucoup de temps avec Georges-Louis Bouchez. Il a avoué avoir découvert certaines habitudes du président du MR. Ce qu'il appelle des "tocs". "Il n'apprécie pas que des portes restent ouvertes", rigole-t-il. "Il va les fermer à chaque fois. Et il apprécie que ses documents soient bien parallèles aux bords de la table."

Il a également dévoilé certains tocs de Maxime Prévot. "Il a ses feutres et ses chemises exceptionnelles", sourit Georges-Louis Bouchez. "Sinon, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais il va souvent faire des pauses pipi. Ça m'a fort marqué. Moi, je me retiens toute la journée alors que c'est très mauvais mais lui il sait que c'est bon pour la santé. Et il y va très régulièrement."