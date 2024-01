La colère des agriculteurs s’invite dans la campagne électorale: quel parti pourrait en tirer profit?

Le discours du Premier ministre a été modifié ce matin-même, quelques heures seulement avant d’être prononcé, et où Alexander De Croo dit notamment ceci : "Aujourd’hui, je pense surtout à nos agriculteurs : leurs inquiétudes sont légitimes. Je comprends l’angoisse que suscite les nombreuses mesures que le secteur doit intégrer rapidement. Des obligations qui les détournent de leur métier, de leurs champs, leurs élevages. Le gouvernement est ouvert à un dialogue constructif pour soutenir le secteur, l’agriculture est l’épine dorsale de notre société". Des mots assez forts, d’autant qu'Alexander De Croo a également promis de porter le dossier au niveau européen. Des mots et des promesses. Reste donc à poser des actes.

La contestation agricole qui s’invite dans la campagne électorale, il va y avoir des perdants et des gagnants...

Avouons sincèrement qu’à côté des autres thématiques de campagne, personne n’avait vraiment vu venir l’agriculture – un thème, qui regroupe pourtant beaucoup d’éléments clivants : pouvoir d’achat, santé, environnement et contexte international.

Alors, l’agriculture qui déboule dans le jeu électoral, c’est plutôt mauvais pour les écologistes – qui sont vus comme imposant énormément de contraintes aux agriculteurs, c’est plutôt mauvais aussi pour les libéraux – en dépit du fait qu’ils disposent des ministres en charge, on voit le désarroi dans lequel est plongé actuellement le monde rural.

Politiquement, c’est assez bon pour Les Engagés : ils sont dans l’opposition et l’agriculture a toujours été une de leur place forte historique, on peut remonter au cdH et au PSC.

Enfin, on serait maladroit de ne pas citer le PTB, le parti d’extrême gauche est passé maître dans l’art de récupérer la colère et le malaise des gens. Il n’y a aucune raison que ce ne soit pas le cas avec le thème de l’agriculture.