Ce concept, utilisé en Belgique pour isoler les partis d'extrême droite, est remis en question dans cette localité. Pour Sintobin, natif d'Izegem et ancien membre du conseil communal, cet accord est particulièrement émouvant. Il souligne le courage politique nécessaire pour franchir cette barrière.

Stefaan Sintobin, parlementaire représentant du Vlaams Belang, a exprimé sa satisfaction concernant la future coalition entre son parti et Stip+ à Izegem, une alliance qui marque la rupture du cordon sanitaire.

Actuellement, Sintobin est conseiller municipal à Bruges et siège depuis vingt ans au parlement flamand. Il insiste sur le fait que Stip+, n'étant lié à aucun parti national, a facilité cette ouverture, bien que certains membres aient des antécédents au sein de partis socialistes et libéraux.

Selon lui, les électeurs ne sont plus sensibles à l'idée du cordon sanitaire. En vertu de cet accord, Vlaams Belang pourrait obtenir deux échevins, et Sintobin espère que cette percée se reproduira dans d'autres communes d'ici six ans.