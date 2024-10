Le retrait de Vooruit et l'ombre des communales sur les négociations bruxelloises: voici l'actualité politique de la semaine

Les cinq présidents de la coalition Arizona devaient se lancer dans les négociations pures et dures la semaine prochaine. Mais chez Vooruit, les socialistes flamands ont quitté la table. Conner Rousseau, leur chef, exige une note socio-économique plus complète, plus équilibrée. Sinon, il ne reviendra pas. "Tout est bloqué depuis des mois, c’est pourquoi nous demandons ce nouveau texte et un nouveau budget", a indiqué le président de Vooruit. "C’est indispensable que la charge soit équitablement répartie. C’est essentiel."

Cette situation a sucité des réactions du côté des autres président de l’Arizona. "Il faut arrêter la comédie" pour le libéral Georges-Louis Bouchez, tandis que "rien n’empêche de travailler en parallèle" pour Maxime Prévot, des Engagés. Pour le social-chrétien Mahdi, "c’est une occasion manquée".