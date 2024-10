"Pas de fascistes à Iseghem!": une centaine de personnes manifestent contre la coalition avec le Vlaams Belang

La liste indépendante Stip+ et le Vlaams Belang ont annoncé samedi après-midi, lors d'une conférence de presse commune, leur coalition pour former une majorité à la tête d'Iseghem. Immédiatement, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées sur la Kruisstraat pour protester contre cette alliance. "Pas de fascistes à Iseghem", pouvait-on lire sur une banderole. "Devons-nous aller encore plus à droite, Kurt ?", a-t-on également entendu.

Les membres de Stip+ ont finalement décidé d'expliquer leur décision auprès des manifestants. Le futur bourgmestre Kurt Grymonprez a notamment expliqué avoir discuté avec tous les partis qui veulent le bien d'Iseghem, indépendamment de la politique nationale. "Nous n'avons pas pris cette décision à la légère. Notre premier choix allait vers le CD&V et Vooruit-Groen. Nous nous sommes même serrés la main et avons pris une photo ensemble, à envoyer à la presse le lendemain. Le matin suivant, nous avons reçu un message indiquant que le CD&V ne voulait pas se séparer de la N-VA. Le Vlaams Belang n'était pas notre premier choix, mais c'était le seul choix possible".