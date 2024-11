Molenbeek: PS-Vooruit et PTB ont conclu un accord de majorité

La bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux (PS) a annoncé un accord PS-Vooruit et PTB.

Le PS, Vooruit et le PTB de Molenbeek ont abouti à un accord de coalition pour la mandature qui est sur le point de commencer, a annoncé mardi la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux (PS).

"Catherine Moureaux (PS), Saliha Raïss (Vooruit) et Dirk De Block (PTB) sont heureux d'annoncer que leurs discussions ont permis d'aboutir à un accord solide et cohérent pour former une majorité de progrès à Molenbeek", a-t-elle précisé.