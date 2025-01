Propos de Bart De Wever sur un "progrès communautaire": "Ce n'est pas la priorité", réagit Maxime Prévot

Le président de la N-VA et formateur fédéral Bart De Wever a promis samedi à ses militants des "progrès communautaires concrets" via le gouvernement Arizona qu'il tente de former avec le MR, Les Engagés, Vooruit et le CD&V.

Ses propos ont été perçus dimanche dans une partie du Landerneau médiatique comme une source potentielle de blocage des discussions. Pour le président des Engagés qui y participe, il n'est est rien.