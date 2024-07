"Un changement pour le pire": la réaction du PTB après l'accord MR-Engagés

Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au parlement de Wallonie, a réagit à l'accord MR-Engagés. "Je crois que les gens voulaient un changement pour le mieux mais là ça va plutôt être un changement pour le pire", dit-il. "Pour l'austérité, pour moins de services publics. Quand les citoyens vont évidemment être victimes de l'austérité qui est organisée par le MR et par Les Engagés, on va se rendre compte qu'ils auront moins de possibilités d'avoir un service qui soit à la hauteur. On parle par exemple de beaucoup de simplification. Je crois que tout le monde veut la simplification. Je crois que tout le monde est confronté à de multiples procédures administratives. Mais on veut une simplification pour avoir une amélioration des choses, pas pour aggraver la situation."