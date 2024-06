Une dizaine de candidats élus pour le parlement wallon n'ont pour l'instant pas le droit de siéger: voici pourquoi

Problème: si les décomptes sont corrects, 11 de ces 26 élus sont soit échevin, soit bourgmestre. Cinq des élus devront donc faire le choix entre leur poste communal et le fauteuil régional. Et le chiffre pourrait être porté plus tard à six si Adrien Dolimont ne retrouve pas de maroquin ministériel après la formation d'un nouveau gouvernement wallon.

Avec respectivement 19 et 17 élus, PS et Engagés ont droit à 4 parlementaires autorisés à cumuler.

Le PS en affiche 6 (et même 7 si Christophe Collignon ne reste pas ministre dans le futur gouvernement) et les Engagés 7. Le problème ne se pose pas pour le PTB, qui ne dispose pas de mandataire communal, et chez Ecolo, qui n'autorise aucun cumul.