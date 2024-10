48 heures d'interviews de bourgmestres passées au crible: quelles sont les problématiques majeures des Wallons et des Bruxellois ?

Partager:

La campagne électorale de ces dernières semaines a mis en lumière les préoccupations des Wallons et des Bruxellois. Quels sont les principaux enjeux de ce scrutin ?

La rédaction de RTLinfo a analysé les discours des 282 bourgmestres wallons et bruxellois. Nous avons identifié cinq problématiques auxquelles les futurs élus devront apporter une réponse. Mobilité Les problèmes liés à la mobilité s’imposent comme l’une des préoccupations majeures dans de nombreuses communes. On observe des défis liés à la circulation, aux embouteillages, au manque d'infrastructures pour les transports doux (piétons et cyclistes) et à la nécessité d'améliorer la sécurité routière autour des écoles et des centres urbains. Les communes telles que Uccle, Flémalle, et Saint-Ghislain rapportent des problèmes récurrents liés à la congestion routière. Plus de 150 communes mentionnent des défis en matière de mobilité. À lire aussi Stress, dépression, maladies respiratoires : les embouteillages sont-ils devenus un problème de santé publique ?

Sécurité La sécurité est une préoccupation centrale dans environ 90 communes. Durant les 48h des bourgmestres, de nombreux élus ont souvent abordé la sécurité routière, mais également des problèmes plus larges tels que la lutte contre la délinquance, la criminalité, et la sécurité publique. Certaines communes comme Saint-Gilles et Fléron se concentrent aussi sur des actions contre les agressions sexuelles ou les dépôts clandestins. À lire aussi Recours croissant à la vidéosurveillance, reconnaissance faciale légalisée sous certaines conditions… serons-nous bientôt tous sous surveillance? Logement Plus de 100 communes évoquent des problématiques liées au logement, notamment le manque de logements sociaux ou abordables. Des bourgmestres comme ceux de Martelange et Messancy soulignent la pression immobilière liée à la proximité avec le Luxembourg. D'autres communes, comme Marchin, ont mis en avant des projets de logements basse énergie pour répondre à la demande croissante. À lire aussi Crise du logement: pourquoi la Wallonie et Bruxelles peinent-elles à offrir des logements abordables? Santé Dans environ 60 communes, l’accès aux soins de santé représente un défi majeur. Dans de nombreux endroits, les infrastructures sont vieillissantes. Ailleurs, les centres médicaux peinent à recruter des professionnels de la santé. Les zones rurales, en particulier, expriment des inquiétudes quant à la fermeture d'hôpitaux ou le manque de médecins. À lire aussi Accès aux soins de santé: pourquoi y a-t-il une pénurie de médecins en Belgique?