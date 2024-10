Recours croissant à la vidéosurveillance, reconnaissance faciale légalisée sous certaines conditions… serons-nous bientôt tous sous surveillance?

Partager:

Pas moins de 90 communes wallonnes et bruxelloises ont exprimé leurs préoccupations liées à la sécurité lors des "48 heures des bourgmestres", abordant des enjeux comme la lutte contre la délinquance, la criminalité, les dépôts clandestins. Le recours croissant à la vidéosurveillance, combiné à l’arrivée de la reconnaissance faciale, soulève des questions sur les risques pour la vie privée et le cadre législatif nécessaire.

À l'approche des élections communales, de nombreux candidats promettent d'augmenter le nombre de caméras de surveillance dans leur commune, avec pour objectif de renforcer la sécurité, de lutter contre les incivilités, de dissuader les fauteurs de troubles et de retrouver les auteurs d'agressions. Toutefois, plusieurs communes ont déjà pris des mesures similaires. Par exemple, Tubize et Flémalle ont installé des caméras à des points stratégiques pour réduire les dépôts clandestins, tandis que Jurbise a investi dans 121 caméras et renforcé la présence policière. Uccle a installé 75 caméras et collabore avec les citoyens pour des initiatives de prévention. La Bruyère et Berchem-Sainte-Agathe ont également mis en place des systèmes de surveillance, réduisant de moitié les vols dans l'une et luttant contre la délinquance dans l'autre.

Jusqu'à présent, les caméras de surveillance en Belgique n'ont pas recours à la reconnaissance faciale, faute de cadre juridique spécifique qui en autorise l'utilisation. Cependant, cela pourrait évoluer avec l'entrée en vigueur prochaine de l'AI Act, qui vise à potentiellement permettre cette technologie dans certaines conditions strictes. L’AI Act : un règlement européen dédié à l’intelligence artificielle À partir de février 2025, le règlement européen AI Act, qui encadre l’utilisation de la reconnaissance faciale basée sur l’intelligence artificielle, entrera en application. Son principal objectif est de prévenir les dérives potentielles liées à cette technologie et de garantir un usage encadré. D'après ce règlement, l’utilisation de la reconnaissance faciale en temps réel à des fins répressives est interdite, sauf dans trois cas spécifiques : La recherche de victimes d'enlèvement, de disparition ou de traite humaine

La prévention d'une menace imminente pour la sécurité ou d'un acte terroriste

La localisation ou l'identification de suspects impliqués dans des infractions pénales graves Pourtant, cela ne signifie pas que cette technologie sera forcément effective dès février prochain. "C'est même peu probable", prévient Frank Schuermans, président de l’organe de contrôle de l’information policière. L'entrée en vigueur du règlement européen ne pourra se faire sans une législation spécifique dans chaque État membre. "En Belgique, cela nécessite encore un cadre légal national qui doit être adopté pour permettre l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les conditions prévues par le règlement", explique-t-il.

Selon lui, il y a donc peu de chance pour que la Belgique dispose d'une loi d'ici cette échéance. "Les États devront déterminer quelle sera l'autorité judiciaire ou administrative chargée de délivrer les autorisations nécessaires pour utiliser ce système. Il est également essentiel que la police et le gouvernement, pour autant qu'il y en ait un, s'accordent pour rendre cela possible à partir du 1er février. Mais il y a peu de chances que la Belgique ait adopté une loi d'ici quelques mois, car l'élaboration d'une telle législation n'est pas simple et nécessite un débat sérieux et approfondi." Sur la question de la protection des données personnelles, des garde-fous sont prévus par le règlement, selon Frank Schuermans. "L'aval d'un juge ou d'une autorité administrative indépendante sera nécessaire. Chaque demande devra aussi être justifiée tant sur le plan de la nécessité que de la proportionnalité." Il faudra donc prouver que le même résultat ne peut pas être obtenu par d'autres moyens. De plus, l'utilisation de la reconnaissance faciale devra être limitée dans le temps et l'espace, et "aucune décision juridiquement contraignante ne pourra être prise uniquement sur la base de l'intelligence artificielle." Autrement dit, des policiers ou des magistrats devront valider les résultats, lesquels devront être intégrés à un ensemble plus large de preuves. "Il y a de nombreuses balises pour encadrer tout cela", assure-t-il.