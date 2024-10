"Certains sont prêts à se prostituer": écarté par une coalition MR-Engagés-Ecolo, l'ancien bourgmestre de Tournai fustige des "Judas"

"C'est véritablement un plaisir et une fierté. Pour le reste, effectivement, c'est quand même un sentiment de trahison par rapport à toute une série de propos que les uns et les autres peuvent parfois tenir en public, à savoir les grandes consultations populaires, les démocraties participatives... Je me rends compte que de toute façon pour deux postes on est prêt à se prostituer, c'est un petit peu ce qui s'est passé hier, à savoir que certains judas se sont réfugiés derrière des chiffres pour pouvoir continuer à avoir un emploi", fustige Paul-Olivier Delannois.

À l'issue du scrutin, le PS possédait encore 15 sièges. Mais la bonne tenue du MR (11 sièges, +1), la poussée des Engagés (7 sièges) et les 4 sièges d'Ecolo (-3) ont fait basculer la majorité.

"Nous avons réussi à conclure un accord de majorité qui gérera Tournai", a affirmé Mme Marghem, qualifiant ce résultat surprise de "tout à fait extraordinaire", notamment pour elle qui siège au conseil communal depuis 30 ans.